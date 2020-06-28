«Я вас раздавлю»: Ларису Гузееву заметили лежащей под деревом 

61-летнюю ведущую программы «Давай поженимся!» на Первом канале Ларису Гузееву заметили лежащей под деревом. Знаменитость рассказала, что в этом году из-за эпидемии коронавируса она не сможет отдохнуть на море. Однако возможность поваляться на пуфике под яблоней на дачном участке у нее не отнимет никакая зараза.

«Ну не будет у меня в этом году синего моря, но зелёного океана у меня никто не отнимет! А под яблоней полежать на такой вот прелести, как вам?» — написала Гузеева.

Некоторые подписчики высказали свои опасения по поводу здоровья Ларисы Андреевны, отметив, что в траве могут быть клещи. «Не должно», — отрезала ведущая. В ответ один из почитателей таланта Гузеевой спросил: «Можно я буду клещом в этой травке?» Знаменитость ответила мужику: «Я же вас раздавлю».

В комментариях поклонники указали, что несмотря на то, что границы пока закрыты, всегда есть возможность съездить на российские пляжи — например, насладиться курортами Сочи или Крыма. Однако Ларису Андреевну такая возможность почему-то не прельщает — она написала, что пока что «повременит» с отдыхом на море.