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Аксенов заявил о вступлении в силу мер по отмене режима изоляции в Крыму 

РИА Новости и ещё 5 5 часов назад
Аксенов заявил о вступлении в силу мер по отмене режима изоляции в Крыму
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что анонсируемая ранее мера по отмене режима самоизоляции и обязательной обсервации для приезжих вступила в силу.
"С 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации", — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период — 363 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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