Аксенов заявил о вступлении в силу мер по отмене режима изоляции в Крыму 

Все новости на карте

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что анонсируемая ранее мера по отмене режима самоизоляции и обязательной обсервации для приезжих вступила в силу.

"С 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации", — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период — 363 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.