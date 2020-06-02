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Российские яхтсмены на сборе в Сочи сдадут два теста на коронавирус и пройдут карантин 

ТАСС и ещё 10 16 часов назад
Российские яхтсмены на сборе в Сочи сдадут два теста на коронавирус и пройдут карантин
Фото: runews24.ru
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России по парусному спорту сможет начать тренировки на воде только после сдачи двух тестов на коронавирус и недельного карантина. Об этом ТАСС во вторник рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции российские яхтсмены не смогли провести тренировочные сборы в Европе, а с начала апреля были закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Работа по возобновлению тренировочного процесса на спортивных базах началась 25 мая. В сборе национальной команды по парусному спорту в Сочи принимает участие 31 спортсмен.
"Завтра с утра все сдадут тесты на коронавирус, результаты должны быть готовы ориентировочно в течение суток. Потом неделю мы будем находиться на карантине, после чего сдадим второй тест и потом уже сможем приступить к тренировкам на воде", — сообщила Иванова.
"Еда будет доставляться всем в номера, так будет осуществляться питание. Номера для ребят мы уже оборудовали, «Юг-Спорт» любезно предоставляет все, что мы просим. Велотренажеры, гантели — кто что просил, то и загружаем в номера, где спортсмены будут заниматься физической подготовкой, как и делали это дома. Конечно, это необычно для нас, но выбора нет, тренироваться очень надо, и мы очень рады этой возможности", — добавила собеседница агентства.
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