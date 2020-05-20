На Кубани предложили сделать платным содержание в обсерваторах 

Причем расходы казны на эти цели — тема, которую во властных органах обсуждают с неохотой. Корреспонденту «РГ» с большим трудом удалось узнать, что за последний месяц из краевого бюджета потратили более 90 миллионов рублей на содержание отправленных в обсерваторы. Но тут появилась новая информация.

"Например, есть данные, что в Ейский район люди приезжают, чтобы две недели посидеть на гособеспечении в обсерваторе, а потом поселиться в гостинице и продолжить проживание на курорте, то есть они не собираются возвращаться в свой родной регион, — заявил вице-губернатор. — Надо рассмотреть возможность сделать обсервацию платной для граждан, которые намеренно приезжают в регион во время карантина. Может, это заставит их задуматься и вернуться обратно. А то получается, что они уж очень хорошо устроились".

После этого заявления ситуация еще более осложнилась: ведь есть и те, кто оказался в обсерваторе, приехав в край по работе или по неотложным делам и был обязан просидеть на карантине две недели. Выходить из изоляторов запрещено — вокруг них выставлены кордоны полиции и Росгвардии

На содержание в обсерваторе одного человека из бюджета края тратится 1,6 тысячи рублей в день.

Сейчас на Кубани девять обсервато— ров — в Краснодаре, Сочи, Туапсе, Армавире, Анапе и Ейске, станицах Голубицкой (Темрюкский район) и Кущевской, а также в поселке Кабардинка под Геленджиком. Здания, отведенные под карантинные изоляторы, — это гостиницы. Известно, что граждан, которых определяют туда, размещают в двух— или четырехместных номерах, где есть душ, санузел, фен и чайник. Семьи не разделяют, они проживают вместе. Питание трехразовое, каждому выдаются постельные принадлежности и полотенца. Выходить из отеля в течение 14 дней нельзя. И даже в коридор — только по крайней необходимости. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей. Дважды во время изоляции проводятся тесты на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, содержание в обсерваторе одного человека обходится бюджету региона в 1,6 тысячи рублей в день. Учитывая, что на данный момент в обсерваторах почти две тысячи граждан, две недели их изоляции лишают казну 43,7 миллиона рублей. Месяц — почти 90 миллионов. При этом более чем у 30 человек уже подтвержден диагноз «коронавирус», после чего их сразу госпитализировали в специализированные медучреждения.

В Краснодаре обсерватор оборудован в отеле «Платан». Это одна из самых престижных гостиниц города, расположенная в самом его центре. Корреспонденты «РГ» отправились туда, чтобы увидеть, что представляет собой карантинный «изолятор» и как его охраняют.

Возле входа в отель встречаем наряд полиции — сотрудника ППС и казака в форме. Поздоровались, представились друг другу.

— Дежурим по 12 часов, потом нас сменяют другие, — рассказывает младший лейтенант полиции, девушка (попросила не называть ее имени). — Мы должны следить, чтобы граждане не покидали гостиницу и к ним не приходил никто — во избежание заражения. Ну и в целом поддерживать порядок. Я знаю, в других районах края были попытки бегства из обсерватора, но в Краснодаре пока нет. Несколько недель назад, когда эпидемия только началась, во время заезда один мужчина устроил скандал — не хотел уходить на карантин. Его еле уговорили. Но сейчас все спокойно. Недавно слышала разговор по телефону одного пациента с женой. Он сказал, что ему тут так понравилось, что попросит оставить его еще на неделю…

Надо отметить, что условия в обсервато-ре — обстановка номеров, качество обслуживания и питания — зависят от того, какая гостиница была выбрана под изолятор. Далеко не все попавшие на карантин хотят остаться там подольше за государственный счет. Например, в конце марта из Сочи сбежали два туриста, прибывшие из Испании. А восьмого мая на курорте оштрафовали гражданку, приехавшую из Ленинградской области и попавшую в обсерватор. Она сумела несколько раз покинуть место своего нахождения, несмотря на все кордоны.

Между тем С 23 мая на Кубани, в соответствии с распоряжением губернатора, снимается режим самоизоляции, но обсерваторы продолжат работать.