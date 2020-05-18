Шоу «Однажды в России» в Зеленограде перенесено на 3 ноября 

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В КЦ «Зеленоград» сообщили о переносе шоу «Однажды в России» с 12 июня на 3 ноября, 19.00.

Билеты на новую дату действительны. При желании их можно сдать до 3 ноября.

Электронные билеты, приобретенные через билетную систему «Интикетс», можно сдать через сервис возврата. Вернуть 100% от номинальной стоимости электронного билета можно только после поступления на вашу электронную почту уведомления от ООО «Интикетс».

При возврате электронных билетов, приобретенных через другие билетные системы, необходимо руководствоваться правилами данных билетных сервисов.

Администрация Культурного центра приносит извинения за доставленные неудобства.