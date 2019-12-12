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В аэропорту Симферополя установили самую большую в Крыму новогоднюю елку 

ТАСС + ещё 11 8 часов назад
В аэропорту Симферополя установили самую большую в Крыму новогоднюю елку
Фото: Новый Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Самая высокая новогодняя елка украсила аэропорт Симферополя. Ее установкой занимались промышленные альпинисты, сообщила в четверг пресс-служба авиаузла.
"Двенадцатиметровая новогодняя елка украсила пассажирский терминал международного аэропорта Симферополь. Монтаж конструкции в течение нескольких дней выполняли профессиональные промышленные альпинисты. Елка в аэропорту Симферополь стала самой высокой в Крыму среди установленных внутри помещений", — говорится в сообщении.
Елку украшают около 1 тыс. игрушек и около полукилометра гирлянд, она простоит в аэропорту все новогодние и рождественские праздники. В пресс-службе отметили, что с 25 декабря в аэропорту для детей начнут работать аниматоры, с ними будут встречаться Дед Мороз и Снегурочка. Юные пассажиры смогут поучаствовать в мини-конкурсах и получить сладкие подарки.
Аэропорт Симферополя основан в 1936 году и является единственным пассажирским на территории Крымского полуострова. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года он ежегодно принимает и отправляет более 5 млн пассажиров. В этом зимнем сезоне рейсы из столицы Крыма будут выполнять 11 авиакомпаний по 13 направлениям.
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Теги:
Другое , ИТАР-ТАСС
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