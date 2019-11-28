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В Мексике позирующую у скалы туристку смыло волной 

РИА Новости + ещё 3 15 часов назад
В Мексике позирующую у скалы туристку смыло волной
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Мексике туристку из Бостона Николь Джоанну смыло большой волной, когда она позировала в бикини у скалы на пляже, сообщает The Sun.
Видео снимала ее подруга, Мейси Никс из Техаса.
Но все пошло не совсем так, как ожидалось: накатила волна и с головой захлестнула туристку.
Она успела подготовиться к удару, благодаря своей приятельнице, которая воскликнула: «О, мой Бог».
"Мне было страшно, я подумала, что она врезалась в скалу, поэтому закричал и побежала к Николь, но она выскочила из воды", — рассказала Мейси и добавила: «К счастью, ей удалось сохранить свои солнцезащитные очки.»
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