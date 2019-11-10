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Японский журналист раскритиковал природу Сибири 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Японский журналист раскритиковал природу Сибири
Фото: ТК «Звезда»
По словам иностранца, путешествие по Транссибирской магистрали его впечатлило не очень: природа якобы всегда была монотонной, а компания, в которой оказался журналист, пришлась ему не по душе.
Японский журналист Мититака Хаттори раскритиковал российские пейзажи. Мужчина проехался по Транссибирской магистрали, а о своем путешествии написал в одном из местных изданий.
Он подчеркнул, что одна из прелестей путешествия по железной дороге — пейзажи за окном. Однако Хаттори остался недоволен поездкой из-за якобы грязных стекол в вагоне, в связи с чем японец не мог разглядеть открывавшиеся виды.
«Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи», — написал он в своем материале.
Более того, мужчина написал, что российские пейзажи являются «монотонными», а виды «практически не меняются».
«Зачастую на железных дорогах постсоветского пространства вдоль линий посажены деревья наподобие ветроломного насаждения, поэтому поле зрения ограничено, и вдаль ничего не видно», — посетовал он.
Но наиболее неприятным моментом для японского журналиста оказалась компания, в которой он оказался. Мужчина отметил, что, поскольку путешествие в основном превращается «в пребывание в закрытом пространстве», то комфортно будет ехать в компании друзей или близких по духу людей.
«Однако, если на протяжении нескольких дней ночевать в одной комнате с совершенно незнакомыми людьми, это может вымотать», — заключил он.
Статья была опубликована в издании Asahi Shimbun.
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