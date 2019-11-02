Глава «Уральских авиалиний» ответил на сбои в расписании: «Без задержек летает только Господь Бог»

Ранее пассажиры «Уральских авиалиний» жаловались на то, что не могли улететь из Москвы в Анталью, Санкт-Петербург, а также Симферополь и Благовещенск. Сергей Скуратов, отвечая на претензии, отметил, что ни одной отмены рейса не было, а из значительных задержек — лишь полуторачасовая в Калининград, пишет РЕН ТВ.

«У всех авиакомпаний есть задержки, это нормальный производственный процесс. Без задержек летает только Господь Бог. А задержки есть, но самое важное — это делать правильные выводы из задержек и минимизировать их», — заявил гендиректор «Уральских авиалиний».

Скуратов подчеркнул, что для задержек рейсов всегда есть объективные причины: технические неисправности, погодные условия, обработка самолетов противообледенительной жидкостью.

Ранее мать пятилетней девочки сообщила, что задержка рейса «Уральских авиалиний» лишила ее ребенка с ДЦП полета из Санкт-Петербурга в Калининград на реабилитацию. Авиакомпания, по словам петербурженки, сначала задержала вылет на несколько дней, а позже и вовсе его отменила. В пресс-службе авиакомпании «URA.RU» сообщили, что не нашли в списках своих пассажиров женщину, обвинившую перевозчика в срыве бесплатного лечения ее дочери с ДЦП. Там отметили, что за последние несколько месяцев рейс Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург был отменен только 17 октября, однако на нем пассажира с ребенком пяти лет в списках не значилось.