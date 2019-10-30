В Крыму могут построить горнолыжный курорт. Эксперты исследуют Чатыр-Даг и Ай-Петри

По словам министра туризма Вадима Волченко, на северных склонах горы Ай-Петри и в горном массиве Чатыр-Даг в ближайшее время будут проведены исследования, которые дадут четко понять, пригодны ли они для оборудования горнолыжных трасс. Изучение местности проведет одна из российских компаний, имеющая полномочия по сертификации и разработке участков для катания.

Министр добавил, что у Крыма есть теоретический потенциал в создании курорта для лыжников. Но для этого сначала необходимо провести определить климатическую и географическую возможности. Только после получения всех заключений можно будет приступать к реализации проекта, уточнил он. Как сообщается, первые итоги работ по данному вопросу будут обнародованы в следующем году.

На данный момент популярными российскими горнолыжными курортами считаются «Роза Хутор» и «Горки Город» в Красной Поляне Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области, подмосковный «Сорочаны» в Дмитровском городском округе, Домбай в Карачаево-Черкесии, «Бобровый лог» в Красноярске и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. В Сочи старт зимнего сезона намечен на 20 декабря. В «Шерегеше» лыжники официально смогут выйти на трассу в середине ноября.