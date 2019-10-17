Регуляторы проверяют законность решения «Победы» повысить цены на рейсы в Россию

Когда Мосгорсуд посчитал справедливым требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил «Победе» брать по 25 евро с пассажира за регистрацию на стойке, авиаперевозчик решил этот вопрос в кардинальном и традиционном для себя ключе. Поднял цену для всех клиентов.

Российское правосудие не учло зарубежных реалий, говорят эксперты. Если в наших воздушных гаванях регистрация клиентов для компаний по закону бесплатна, то в зарубежных за нее надо платить.

Учитывая, что лоукостер стремится, с одной стороны, увеличить маржинальность, с другой — сократить расходы, логично, что он перекладывает свои расходы на тех пассажиров, кто не удосужился пройти онлайн-регистрацию, — таких, по статистике, примерно 10%. Онлайн-процедура не только бесплатна, но еще и удобна. На сайте авиакомпании указано, что посадочные талоны на рейсы из-за рубежа можно предъявлять в электронном виде. Бумажную версию потребуют только в трех аэропортах Турции. Но распечатать их можно там же бесплатно на стойках регистрации.

Регистрационный сбор — мировая практика всех бюджетных перевозчиков, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев

Олег Пантелеев исполнительный директор агентства «Авиапорт» «Если пассажир регистрируется онлайн, то есть на сайте авиакомпании, это действительно несколько упрощает жизнь перевозчику, сокращает его расходы и обслуживание в зарубежных аэропортах. Есть полная уверенность в том, что просто увеличить тариф, потерять свое ценовое преимущество — это не то, что может себе позволить авиакомпания „Победа“

Тем не менее с началом зимней навигации, с 28 октября, „Победа“ решила включать злополучные 25 евро, то есть 1800 рублей, в стоимость каждого авиабилета из-за рубежа без исключений, сообщают „Ведомости“. Если учитывать, что средняя цена авиаперелета на международных линиях прошлой зимой была 4,5 тысячи рублей, то рейсы подорожают в среднем на 40%.

Пойдет ли на это перевозчик на самом деле или за этим кроется очередной маркетинговый хайп? Несмотря на вечных хейтеров в соцсетях, негативно отзывающихся о „Победе“, ее загрузка близка к максимуму, отмечает гендиректор консалтинговой компании „Инфомост“ Борис Рыбак

Борис Рыбак гендиректор консалтинговой компании „Инфомост“ „Несмотря на бесконечные вопли о том, что они издеваются над пассажирами и что это плохая авиакомпания, загрузка у них близка к 100%. Это означает, что пассажиров, которые хотели бы воспользоваться их услугами, пока много. Когда говорят о том, что у них там средняя цена сегмента из-за границы, читайте из Европы, 4800 рублей, и сейчас они добавят еще 1800 рублей за регистрацию, то, честно говоря, они приближаются к нашим гибридным авиакомпаниям, работающим по загранице, — Utair , “ Уральским авиалиниям », S7 . Конкуренция здесь обострится».

Сейчас авиакомпания старается сделать платной каждую опцию, за исключением взлета-посадки. Даже звонки авиаперевозчику платные, засчитывается и время ожидания ответа оператора кол-центра. А если клиент за рубежом, связь тарифицируется как международная.

На выходе получается, что пользоваться услугами данного лоукостера сегодня не так уж и дешево, если речь не о промоакциях, рассуждает гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян

Артур Мурадян гендиректор туроператора Space Travel «S7 часто имеет тарифы схожие, иногда и дешевле, чем „Победа“, но грамотный пиар — это все, и „Победа“ пока продолжает почивать на лаврах. Под какими предлогами они будут увеличивать тарифы, покажет только время. То, что сама их маркетинговая провокационная стратегия приносит им плоды, — как ни странно, но она приносит. Возможно, в краткосрочной перспективе нет, а вот в долгосрочной они позиции начнут сдавать».

«Победа», кстати, подала апелляцию на решение Мосгорсуда. Возможно, нынешний хайп поможет убедить суд высшей инстанции, что 25 евро сбора за регистрацию нескольких пассажиров все же лучше, чем ощутимое подорожание перевозки для всех.

РБК сообщило, что «Победа» открывает очередное новое направление. Компания получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Гоа. Также новыми для нее направлениями с этого месяца стали Дубай и ОАЭ.