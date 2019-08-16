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Как путешествовать не выезжая из родного города? 

TourDom 16 августа 2019
Фото: TourDom
Для среднестатистического россиянина, который ездит в отпуск раз в год путешествие — это одно из важнейших праздников наравне с Новым годом и днем рождения. К нему готовятся, его ждут, и, естественно, каждый хочет, чтобы он запомнился надолго. Но что делать, если он выпадает на зиму? В сегодняшнем дайджесте самых популярных статей нашего канала в Яндекс. Дзен мы расскажем, где и как разбавить серые зимние будни.
С одной стороны, не у всех есть деньги на тур за рубеж, а зимой в Сочи холодно. Как быть? Напомним, Россия не ограничивается одним только черноморским побережьем. В какие просторы нашей Родины отправиться за впечатлениями (почти в любое время года), узнаете в нашем нарративе.
Еще один стереотип состоит в том, что зимой все летят в теплые страны вроде Таиланда, а, к примеру, в той же Турции в декабре делать нечего. Неправда! Получить пользу от вдыхания морского воздуха можно в любое время года. А купаться — в бассейнах с подогревом. О том, где их найти, и какие отели лучше приспособлены для зимнего отдыха читайте здесь.
Не подумайте, в Таиланде зимой тоже можно отдыхать, и довольно недорого. Наш автор Елена Кошечкова, которая прожила в Таиланде шесть лет, рассказала, как избежать лишних трат при «зимовке» в этой замечательной стране.
А запомнить свой отпуск помогут хорошо сделанные фотографии. Есть как минимум 10 приемов сделать яркий снимок, с помощью которых вы можете отправиться в путешествие, никуда не выезжая из своего родного города. Нет, телепорт еще не изобрели, но способ есть. Какой, узнаете из этой статьи.
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