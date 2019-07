9 способов запомнить это лето навсегда

Середина лета миновала, и тем сильнее в нас желание использовать оставшиеся полтора месяца так, чтобы запомнить их на всю оставшуюся жизнь. И нам кажется, что 9 вариантов ниже с этой задачей справятся на ура.

Стать ближе к звездам на Мальдивах

Harper’s Bazaar

Персеиды — самый красивый и ожидаемый звездопад, разгар которого приходится на середину августа. Наблюдать за ним стоит вдали от городского шума и светового загрязнения. Сложив два этих критерия, получаем Мальдивы. Уединенный курорт Velaa Private Island Maldives на атолле Нуну подготовился к этому событию и запланировал два «космических» дня, за которые отдыхающие смогут не только увидеть потрясающее по своей красоте природное явление, но и пообщаться с астронавтом Андре Куиперсом (он проведет множество интересных активностей и представит книгу, написанную для супруги, чтобы она могла читать ее их детям, пока он в космосе) и провести сессию с звездным астрологом Джейн Уоллес — к ней обращаются за консультациями Кейт Хадсон Рита Ора и семья Кардашьян.

Познакомиться с мишленовскими шефами на соседнем атолле

Тем, кому не захочется покидать Мальдивы сразу по окончании отпуска (всем), советуем переместиться на курорт Sоneva Fushi на соседнем атолле Баа, где на август намечены гастроли сразу трех именитых шефов. С 4 по 10 число Жером Банктель проведет ужины в Once Upon a Table, Кенжи Гьотен (13 — 24 августа), самый молодой обладатель трех звезд из Японии, займет кухню ресторана So Hands On, а ресторатор из Сингапура Джон Бертон-Рэйс (15-23/08) также «выступит» с французскими ужинами в Once Upon a Table.

Продолжить гастрономический тур на атолле Шавияни

Шавияни известен самой большой лазурной бухтой в архипелаге, а с недавнего времени еще и рестораном Kata в Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi, который стал Обладателем премии World Luxury Restaurant Awards в номинации «Японская кухня — Региональный победитель». Помимо традиционных суши и сашими, здесь стоит попробовать робатаяки — морепродукты, мясо или овощи, приготовленные на гриле робата, разнообразные тапас в японском стиле и местные мальдивские блюда. На ужин в Kata можно прийти за кайсэки — традиционной трапезой с переменой блюд. На крыше ресторан продолжается уютным лаунжем, откуда открывается панорама на всю западную часть острова и Индийский океан.

Провести романтичный вечер на Карибах

Останавливаться в отелях Leading — сплошное удовольствие, а стать членом их клуба заядлых путешественников Leaders Club — значит обеспечиться себя впечатлениями на всю жизнь. Недавно компания обновила программу лояльности и придумала огромное количество специальных туров Insider Experiences для держателей карт. Мы бы начали с экзотики — прогулке на лодке в Картахене, Колумбия. Гостей Hotel Las Islas везут под покровом ночи наблюдать за светящимися в темноте обитателями морских глубин. Впрочем, романтичную обстановку вам будут создавать на протяжении всего отдыха: дадут напрокат велосипеды для долгих прогулок, покажут лучшие маршруты и организуют ужин на двоих.

Насладиться южным гостеприимством в Баку

Harper’s Bazaar

В туризме есть свои тренды: если пару лет назад вся ваша френдлента полнилась фотографиями из Тбилиси, то в этом сезоне все активно исследовали Ереван. Делаем ставки на Баку как следующее хитовое направление и едем в солнечную столицу Азербайджана раньше всех. Начать приключение можно в Старом городе, по удивительным улочкам которого можно гулять бесконечно, каждый раз находя новые интересные маршруты и места: Дворец Ширваншахов, бани, Караван-сарай. Знаменитый Приморский бульвар — это экзотическая аллея гигантских кактусов и цветущих баобабов, детские аттракционы, множество ресторанов и кафе, колесо обозрения, «Малая Венеция» и Азербайджанский музей ковра, здание которого само напоминает свёрнутый в рулон ковёр. Остановиться можно неподалеку, в Four Seasons Hotel Baku. Этим летом в отеле действует два специальных предложения: City Break даёт возможность воспользоваться скидкой 20% на проживание при бронировании трёх или более ночей, а воспользовавшимся Family Getaway предоставят четвертую ночь бесплатно.

Совершить путешествие из Парижа на Лазурный берег

Говорим «Париж» — вспоминаем «Георга V», вспоминаем Сен-Жан-Кап-Ферра — говорим «Grand-Hôtel du Cap-Ferrat». Два самых знаменитых отеля Four Seasons объединились этим летом, чтобы сделать до неприличия красивую и во всех смыслах дорогую программу La Vie en Bleu для консервативных путешественников. В Париже вас ждет недавно обновлённый спа-центр (обязательно попробуйте процедуру Alaena на основе горячего органического масла розы), летний аперитив на закате в компании заслуженного шеф-повара Симона Занони и ужин альфреско в очаровательном внутреннем дворике отеля. После переезда в великолепный Grand-Hôtel du Cap-Ferrat вам дадут расслабиться на часовой процедуре для лица Sea Minerals Revitalising Facial. Вечер предстоит не менее вкусный, чем накануне: сперва аперитив, а затем и ужин в ресторане Le Cap, отмеченном звездой Мишлен.

Побыть наедине с собой в секретном баре с видом на королевский Грин-Парк

Живая изгородь, нависающие кроны деревьев, сад с оливковыми деревьями и лавандой — в летнем баре The Ritz London вы почти что на аудиенции с ее Величеством. Новый al fresco бар будет открыт где-то до середины сентября (точная дата зависит от погоды). Сейчас с 11.00 до 23.00 здесь можно пообедать на террасе под зонтиками, потягивая коктейль, или поужинать при свечах под прекрасную музыку и с видом на королевский Грин-Парк. Готовит кавалер Ордена Британской Империи, шеф-повар отеля Джон Уильямс . Публика под стать: гости должны быть старше 16 лет, для всех действует строгий дресс-код smart casual (никаких кроссовок, увы).

Заполучить лучшие места на Королевском Эдинбургском параде

Королевский Эдинбургский парад военных оркестров — это музыкально-театральный фестиваль, который проводится в Шотландии ежегодно с 1950 года. Военные оркестры из разных стран, барабанщики, процессии акробатов, художественные коллективы и певцы устраивают невероятное представление на площади перед Эдинбургским замком. Открывает праздник местный оркестр, и от звуков волынки и общей торжественной атмосферы невольно пробегают мурашки. Так как сейчас июль, и мало-мальски приличные билеты с хорошим видом достать вряд ли получится, стоит обратиться напрямую к лучшему отелю Эдинбурга — Rocco Forte Hotel The Balmoral, который запустил специальное предложение на август: гостям предлагают один из новейших люксов и лучшие места на параде. В двухдневную программу включены помимо проживания и культурного досуга завтрак, трансфер и депозит в звездном ресторане Number One.

Попробовать медитацию с тибетскими чашами (в термальном гроте!)

Не секрет, что музыка обладает терапевтическим эффектом. Музыкальные чаши — древний инструмент, который используют тибетские монахи для медитации, так как они звучат на частоте, схожей с частотой ритмов человеческого мозга. Это в свою очередь помогает быстрее расслабиться и ощутить состояние полного покоя. Необычную процедуру этим летом можно попробовать не только в Тибете. Хотя термальный грот, в глубине которого находится подземное озеро с горячим источником, место тоже не самое банальное. Обладать таким природным богатством повезло отелю Grotta Giusti, занимающего здание старинной виллы. Провести сеансы медитации сюда приезжает профессор Юрий Риччи — музыкальный терапевт, мульти-инструменталист и композитор. Голос мастера, сопровождаемый звучанием чаш, а также простые дыхательные упражнения способствуют более осознанному контакту с собственным телом и эмоциями. Гости могут выбирать между групповыми и индивидуальными сессиями, а также посетить концерт в залах грота.