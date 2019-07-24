Итальянский пенсионер рассказал о поездке в Россию на велосипеде

Итальянский пенсионер Джованни Блоизи (Giovanni Bloisi) решил в одиночку преодолеть три тысячи километров на велосипеде, чтобы посетить места военной памяти итальянцев — участников боевых действий на Восточном фронте Второй мировой войны.

Разговор с РИА Новости застал 65-летнего мужчину за перекусом в селе Никитовка Белгородской области по дороге в Россошь. Свой путь итальянец начал в Киеве, прилетев в аэропорт "Борисполь" с велосипедом и необходимым багажом.

"Велосипед и вещи очень тяжелые — весят 41 килограмм. В день я проезжаю около 100 километров", — говорит Блоизи.

Его дорога лежит через Россошь в Волгоград, где он собирается посетить музей Сталинградской битвы и Мамаев курган, а оттуда на поезде добраться до Воронежа, где расположено итальянское военное кладбище. Из Воронежа он переместится в Москву, откуда 15 августа, ровно через месяц после начала путешествия, вылетит домой в провинцию Варезе.

Несмотря на то, что Блоизи не знает русского, в путешествии ему помогают язык жестов и открытый характер. Под Белгородом он познакомился с группой молодых людей, которые помогли ему найти место для палатки, а узнав, что он отправляется в путь в 5 утра, пришли к нему на следующее утро с продовольствием в дорогу.

"Невероятные ребята! Я не знал, куда деть всю эту еду. Там был даже арбуз", — рассказывает Блоизи.

На днях "велосипедист памяти", как его называют в Италии, побывал в Николаевке (сейчас Ливенка). Там находится памятник погибшим здесь солдатам Итальянского альпийского корпуса.