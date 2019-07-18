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Турист покатался в аквапарке и остался парализованным 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
23-летний британский турист Дэвид Бриффот сломал шею, съехав с горки в аквапарке головой вперед. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в аквапарке Aqualandia в испанском города Бенидорм 8 июля, но видео несчастного случая было опубликовано только сейчас.
Молодой человек отдыхал в Испании вместе со своей девушкой Пенни Бристоу. Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе.
При входе в воду голова Бриффота наклонилась вперед, и он сломал шею. Бристоу съехала в воду благополучно. Когда британец пришел в себя, то сказал, что не чувствует ног.
Сейчас молодой человек находится в палате интенсивной терапии больницы Аликанте. Он подключен к аппарату жизнеобеспечения. По словам врачей, Бриффот больше никогда не сможет ходить.
Бриффоту предстоит операция по трахетомии, чтобы он смог дышать самостоятельно. Кроме того ему в позвоночник будет вкручено два винта.
Семья пострадавшего начала краудфандинговую компанию, в ходе которой надеется привлечь 75 тысяч фунтов на лечение.
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