Турист покатался в аквапарке и остался парализованным

23-летний британский турист Дэвид Бриффот сломал шею, съехав с горки в аквапарке головой вперед. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аквапарке Aqualandia в испанском города Бенидорм 8 июля, но видео несчастного случая было опубликовано только сейчас.

Молодой человек отдыхал в Испании вместе со своей девушкой Пенни Бристоу. Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе.

При входе в воду голова Бриффота наклонилась вперед, и он сломал шею. Бристоу съехала в воду благополучно. Когда британец пришел в себя, то сказал, что не чувствует ног.

Сейчас молодой человек находится в палате интенсивной терапии больницы Аликанте. Он подключен к аппарату жизнеобеспечения. По словам врачей, Бриффот больше никогда не сможет ходить.

Бриффоту предстоит операция по трахетомии, чтобы он смог дышать самостоятельно. Кроме того ему в позвоночник будет вкручено два винта.

Семья пострадавшего начала краудфандинговую компанию, в ходе которой надеется привлечь 75 тысяч фунтов на лечение.