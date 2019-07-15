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16 россиян не пустили в Южную Корею 

Газета.Ru + ещё 5 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.
Новость дополняется.
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