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16 россиян не пустили в Южную Корею
Газета.Ru
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ещё 5
15 часов назад
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Газета.Ru
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Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.
Новость дополняется.
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