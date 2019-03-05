Власти Пакистана продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар — РИА Новости . Воздушное пространство Пакистана останется закрытым до 6 марта за некоторыми исключениями, сообщается на сайте Управления гражданской авиации Пакистана (CAA).

"Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 6 марта 2019 года, 8.00 по времени UTC (11.00 мск)", — говорится в уведомлении на официальном сайте управления.

Согласно документу, как и ранее, исключение распространяется на вылеты и прилеты в международных аэропортах Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада.

Управление в минувшую среду закрыло воздушное пространство страны для коммерческих рейсов после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как «бездоказательные», предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.