Qatar Airways ожидает задержек рейсов через пространство Пакистана и Индии

ДОХА, 27 фев — РИА Новости . Национальный перевозчик Катара авиакомпания Qatar Airways в среду приостановила полеты в шесть городов Пакистана, предупредив о возможной задержке рейсов, проходивших через воздушное пространство Пакистана и Индии, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Ранее Пакистан закрыл воздушное пространство над страной на фоне конфликта с Индией.

"Qatar Airways может подтвердить, что в связи с ситуацией на границе Индии и Пакистана рейсы в следующие города — Исламабад, Карачи, Фейсалабад, Лахор, Мултан, Сиалкот были отменены. Другие рейсы, проходившие над воздушным пространством Индии и Пакистана, тоже могут задерживаться из-за использования других маршрутов для облета небезопасных районов", — отметил представитель Qatar Airways.

Авиаперевозчик посоветовал пассажирам, которые собирались отправиться в Индию или Пакистан или вылететь из этих стран, следить за обновлением информации по рейсам.

Об отмене рейсов всех эмиратских авиакомпаний в Пакистан ранее заявила служба гражданской авиации ОАЭ, а также авиакомпании Бахрейна, Саудовской Аравии и Кувейта.