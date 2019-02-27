Qatar Airways ожидает задержек рейсов через пространство Пакистана и Индии 

ДОХА, 27 фев — РИА Новости. Национальный перевозчик Катара авиакомпания Qatar Airways в среду приостановила полеты в шесть городов Пакистана, предупредив о возможной задержке рейсов, проходивших через воздушное пространство Пакистана и Индии, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Ранее Пакистан закрыл воздушное пространство над страной на фоне конфликта с Индией.
"Qatar Airways может подтвердить, что в связи с ситуацией на границе Индии и Пакистана рейсы в следующие города — Исламабад, Карачи, Фейсалабад, Лахор, Мултан, Сиалкот были отменены. Другие рейсы, проходившие над воздушным пространством Индии и Пакистана, тоже могут задерживаться из-за использования других маршрутов для облета небезопасных районов", — отметил представитель Qatar Airways.
Авиаперевозчик посоветовал пассажирам, которые собирались отправиться в Индию или Пакистан или вылететь из этих стран, следить за обновлением информации по рейсам.
Об отмене рейсов всех эмиратских авиакомпаний в Пакистан ранее заявила служба гражданской авиации ОАЭ, а также авиакомпании Бахрейна, Саудовской Аравии и Кувейта.
В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация «желания и готовности к самообороне».