Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пакистан временно откроет воздушное пространство для коммерческих рейсов 

РИА Новости + ещё 50 15 минут назад
Фото: © Depositphotos / Observer
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило в четверг, что воздушное пространство страны будет временно открыто для коммерческих рейсов.
Ранее сообщалось, что воздушное пространство Исламской Республики будет закрыто до 23:59 UTC, 28 февраля 2019 года (02:59 мск, 1 марта).
"Пакистан временно откроет воздушное пространство для самолетов гражданской авиации", — говорится на странице Twitter управления.
Как отметило CAA, более подробная информация будет предоставлена позже.
В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация «желания и готовности к самообороне». Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.
Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как «бездоказательные», предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.
Последние новости
"Не воевал!" Пенсионный фонд лишил ветерана президентской выплаты В WhatsApp появится новая функция Четвертый финалист отбора отказался представлять Украину на Евровидении
Комментарии
Другое , Азия , Ближний Восток , В мире , СНГ , Экономика , МИД , РИА Новости
Читайте также
Видео
ЧП в Шереметьево попало на видео
Новости путешествий
Нападение слона попало на видео
Новости путешествий
Мост рухнул у туристов под ногами
Новости путешествий
Арктический остров исчез с карты России
Новости путешествий
Заброшенный ядерный город, похороненный во льдах
Новости путешествий
Великая Китайская стена превратилась в ледяную горку
Новости путешествий
Где бюджетно отдохнуть в марте на пляже
Новости путешествий
Где находится самое старое здание Москвы
Новости путешествий
Полеты в Египет могут возобновиться в ближайшее время
Новости путешествий
В Таиланде затонул катер с туристами
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение