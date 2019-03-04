Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пакистан продлил запрет на полеты над страной до 5 марта 

BFM.RU + ещё 86 4 часа назад
Фото: TourDom
Авиавласти Пакистана вновь продлили запрет на использование своего воздушного пространства в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта, теперь до утра вторника, передает «Интерфакс».
«Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (11:00 мск) 5 марта 2019 года», — говорится в извещении NOTAM, опубликованном на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.
Как уточняется, исключение действует для операций в/из аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, которым разрешили вновь обслуживать рейсы с 1 марта.
Росавиация разослала телеграмму о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов над территориями Индии, Пакистана и Афганистана 27 февраля. После этого российские перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в ряд азиатских стран, в том числе в Китай, Индию, Таиланд, Вьетнам. Запрет действовал сначала до вечера 28 февраля, затем продлевался еще несколько раз, вплоть до 11:00 мск понедельника.
В страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан летают «Аэрофлот», «Россия», Azur Air, Nordwind и iFly.
BFM.RU: последние новости
Пакистан продлил запрет на полеты над своей территорией «Победа» впервые вошла в топ-3 российских авиакомпаний по объему перевозок Росавиация рекомендовала не летать над Индией, Пакистаном и Афганистаном
Комментарии
Другое , Азия , В мире , Росавиация , Аэрофлот , Интерфакс
Читайте также
Видео
ЧП в Шереметьево попало на видео
Новости путешествий
Нападение слона попало на видео
Новости путешествий
Мост рухнул у туристов под ногами
Новости путешествий
Экстремалы массово зависают над пропастью
Новости путешествий
Самолет сел возле ледяной пропасти
Новости путешествий
За прогулки по центру Венеции придется платить
Новости путешествий
Арктический остров исчез с карты России
Новости путешествий
Заброшенный ядерный город, похороненный во льдах
Новости путешествий
Великая Китайская стена превратилась в ледяную горку
Новости путешествий
Где бюджетно отдохнуть в марте на пляже
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение