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Пакистан продлил еще на сутки запрет на полеты в своем воздушном пространстве 

ТАСС + ещё 96 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
ТАСС, 6 марта. Воздушное пространство Пакистана будет закрыто для коммерческих полетов до 7 марта. Об этом говорится в уведомлении международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To AirMen), опубликованном в среду на сайте Управления гражданской авиации Пакистана (УГАП).
"Пакистанское воздушное пространство останется закрытым для всех операций до 08:00 UTC (11:00 мск) 7 марта 2019 года", — отмечается в уведомлении. Предыдущее предписание о закрытии воздушного пространства действовало до 11:00 мск 6 марта.
В соответствии с информацией УГАП, из-под действия данных мер исключен ряд аэропортов страны, которые получили возможность в ограниченном режиме принимать и отправлять внутренние и международные рейсы. Это воздушные гавани в Пешаваре, Кветте, Карачи, Исламабаде, Файсалабаде, Лахоре, Мултане, Панджгуре, Турбате, Гвадаре. По данным сайта Flightradar24.com, международные рейсы в основном используют коридоры вдоль западной границы Пакистана. В настоящее время в небе над Пакистаном находится чуть более десятка коммерческих лайнеров.
Воздушное пространство Пакистана было объявлено временно закрытым по соображениям безопасности 27 февраля из-за эскалации напряженности в отношениях с Индией. Причиной обострения ситуации в регионе стало нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.
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Другое , Азия , В мире , ИТАР-ТАСС
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