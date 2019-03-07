Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пакистан частично снял запрет на полеты в своем воздушном пространстве 

ТАСС + ещё 99 1 час назад
Фото: TourDom
ТАСС, 7 марта. Авиационные власти Пакистана частично открыли воздушное пространство страны для коммерческих полетов с ограничениями для ряда аэропортов. Об этом говорится в уведомлениях международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (Notice to airmen), опубликованном в четверг на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.
"До 23:59 UTC 15 марта 2019 года (02:59 мск 16 марта — прим. ТАСС) полеты разрешены только в и из следующих аэропортов: Карачи, Лахор, Исламабад, Пешавар, Кветта, Файсалабад, Мултан, Турбат, Гвадар (внутренние и международные рейсы); Читрал, Панджгур (внутренние рейсы)", — сказано в уведомлении. Также сообщается, что самолеты, которые обслуживаются в этих аэропортах, должны будут использовать конкретные маршруты для полетов над Пакистаном.
В извещении, касающемся непосредственно использования воздушного пространства страны, указывается, что оно «до 08:00 UTC (11:00 мск — прим. ТАСС) 8 марта 2019 года останется закрытым для всех транзитных полетов», пересекающих территорию Пакистана без посадки. При этом выделяется только пять коридоров, по которым такие рейсы смогут пересекать воздушное пространство государства в сопровождении наземных диспетчерских служб.
Воздушное пространство Пакистана было объявлено временно закрытым по соображениям безопасности 27 февраля из-за эскалации напряженности в отношениях с Индией. Причиной обострения ситуации в регионе стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.
27 февраля Пакистан нанес удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В результате завязавшегося воздушного боя, ставшего первым массовым столкновением между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо— пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга. Также пакистанская сторона пленила индийского пилота, который был возвращен на родину 1 марта.
Ситуация в Джамму и Кашмире, единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.
ТАСС: последние новости
"Золотое кольцо Боспорского царства": почему стоит поехать на юг России не ради пляжа Пулково ведет переговоры с лоукостером Wizz Air о полетах в Лондон Как развиваются пассажирские морские перевозки в Крыму
Комментарии
Другое , Азия , В мире , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Остров кроликов Окуносима
Новости путешествий
ЧП в Шереметьево попало на видео
Новости путешествий
Нападение слона попало на видео
Новости путешествий
Мост рухнул у туристов под ногами
Новости путешествий
Сокровищница, которую ищут более 200 лет
Новости путешествий
Экстремалы массово зависают над пропастью
Новости путешествий
Самолет сел возле ледяной пропасти
Новости путешествий
За прогулки по центру Венеции придется платить
Новости путешествий
Арктический остров исчез с карты России
Новости путешествий
Заброшенный ядерный город, похороненный во льдах
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение