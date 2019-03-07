Пакистан частично снял запрет на полеты в своем воздушном пространстве

ТАСС , 7 марта. Авиационные власти Пакистана частично открыли воздушное пространство страны для коммерческих полетов с ограничениями для ряда аэропортов. Об этом говорится в уведомлениях международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (Notice to airmen), опубликованном в четверг на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

"До 23:59 UTC 15 марта 2019 года (02:59 мск 16 марта — прим. ТАСС) полеты разрешены только в и из следующих аэропортов: Карачи, Лахор, Исламабад, Пешавар, Кветта, Файсалабад, Мултан, Турбат, Гвадар (внутренние и международные рейсы); Читрал, Панджгур (внутренние рейсы)", — сказано в уведомлении. Также сообщается, что самолеты, которые обслуживаются в этих аэропортах, должны будут использовать конкретные маршруты для полетов над Пакистаном.

В извещении, касающемся непосредственно использования воздушного пространства страны, указывается, что оно «до 08:00 UTC (11:00 мск — прим. ТАСС) 8 марта 2019 года останется закрытым для всех транзитных полетов», пересекающих территорию Пакистана без посадки. При этом выделяется только пять коридоров, по которым такие рейсы смогут пересекать воздушное пространство государства в сопровождении наземных диспетчерских служб.

Воздушное пространство Пакистана было объявлено временно закрытым по соображениям безопасности 27 февраля из-за эскалации напряженности в отношениях с Индией. Причиной обострения ситуации в регионе стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.

27 февраля Пакистан нанес удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В результате завязавшегося воздушного боя, ставшего первым массовым столкновением между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо— пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга. Также пакистанская сторона пленила индийского пилота, который был возвращен на родину 1 марта.

Ситуация в Джамму и Кашмире, единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.