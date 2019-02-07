Уральские геологи уточнили крайнюю восточную точку Европы

Ученые Уральского горного университета определили новую крайнюю восточную точку Европы, которая расположена в 800 метрах от той, где в 2003 году была установлена памятная стела участниками российско-белорусской экспедиции, сообщил РИА Новости директор Уральского центра камня Уральского государственного горного университета Фират Нурмухаметов.

"Мы в этом месте были вместе с геологами местными и главным редактором "Уральского следопыта", мы об этом докладывали на заседании "Русского географического общества". По описаниям, которые вел геолог, они (координаты) не совпали с той точкой, которую белорусы отмечали. Примерно 800 метров в стороне", — сказал собеседник агентства.

По его словам, крайняя восточная точка Европы была зафиксирована, но не имела законного статуса. На месте была металлическая табличка, которую сломали местные жители.

Главный редактор журнала "Уральский следопыт" Максим Фирсов, который участвовал в экспедиции, добавил, что точка расположена между Ямало-Ненецким автономным округом и Коми, неподалеку от озера Малое Щучье.

"Европа у нас окаймлена тремя самыми крайними точками. Самая северная находится в Норвегии, самая западная находится в Португалии и самая южная — в Испании. А самая восточная точка находится у нас в стране, и она никак не обозначена в плане туристического объекта. Поэтому мы, когда были в экспедиции в ЯНАО, провели исследование в рамках работы "Русского географического общества" и определили на местности самую восточную точку Европы. Теперь у нас одна из задач — поставить там, во-первых, памятный знак, что там знаковое место, во-вторых, конечная цель — чтобы был такой же мощный туристический бренд, как в западной Европе, но на территории Урала", — заявил Фирсов.

Он добавил, что сейчас идут переговоры с правительством ЯНАО, чтобы зафиксировать место и сделать его туристическим брендом. По его словам, работа ведется уже более четырех лет.

"Это было еще в 2014 году. Мы стали эту тему развивать с администрацией ЯНАО в 2015 году, уже практически зафиксировали, а потом пошли изменения в правительстве ЯНАО. До тех пор у нас был год экологии, потом — год волонтера. Теперь год туризма. У нас все четко по графику. Идея должна сначала вылежаться, найти своих сторонников, только когда критическая масса сторонников достигает критической величины — процесс запускается", — заключил Фирсов.

В 2003 году совместная российско-белорусская экспедиция, ранее посетившая все три крайние точки Европы, решила установить на местности реальную четвертую восточную точку. На предполагаемом месте экспедиция установила памятную стелу из нержавейки в виде глобуса и двух стрелок, указывающих на Европу и Азию.