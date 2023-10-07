Российская авиакомпания временно прекратила полеты в Израиль

Российская авиакомпания Red Wings временно прекратила полеты в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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Накануне французская авиакомпания Air France приостановила полеты в Тель-Авив «до нового распоряжения». Приняты коммерческие меры, позволяющие клиентам бесплатно перенести или отменить рейс.

Ранее стало известно, что в Израиле находятся около ста организованных туристов из России.