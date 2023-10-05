«Аэрофлот» открыл рейсы по маршруту Хабаровск – Бангкок

Сегодня Airbus A330-300 вылетел с 211 пассажирами на борту в столицу Таиланда. Это первый регулярный рейс в этот мегаполис из Хабаровска. Рейсы запланированы по четвергам и субботам. Прилететь обратно можно по средам и субботам.