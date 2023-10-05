Названа стоимость проживания в отелях России в ноябрьские праздники

В длинные ноябрьские выходные отправиться в небольшое путешествие планирует много людей. Но, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Bronevik и МТС Travel, цены на проживание в отелях пока держатся практически на обычном уровне.

Так, согласно исследованию специалистов, которые сравнили стоимость туристического жилья в период с 4 по 6 ноября 2023 года с прошлогодней стоимостью бронирования, цена на номер в отелях России в среднем — 4,8 тысячи рублей в сутки. Стоимость проживания выросла в этот период на 3% (100 рублей) по сравнению с обычными днями.

Как сообщает агентство, чаще всего туристы в России выбирают трехзвездочные или четырехзвездочные гостиницы. Отмечается, что за год средняя цена за номер в сутки увеличилась на 600 рублей и составляет 5,1 тысячи.

Согласно исследованию, в Москве за сутки пребывания в номере отеля в ноябрьские праздники придется заплатить в среднем 5,9 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 5,2 тысячи рублей.