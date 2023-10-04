В Кисловодске хотят еще раз удвоить курортный сбор для туристов

Удвоить курортный сбор в Кисловодске до 200 руб. в сутки предлагает мэр города Евгений Моисеев. Такую идею он решил обсудить с местными жителями и отдыхающими. Как объясняет чиновник, сейчас деньги, взимаемые с туристов, позволяют благоустраивать только центральную часть. А Кисловодск – целиком курортный город, и мэр мечтает сделать его «красивым до окраин». А бюджета на это нет. По расчетам, с повышенной ставкой курорт сможет получать по 500 млн руб. в год.

Не стоит забывать, что сбор с гостей Кисловодска уже повышали в начале этого года с 50 до 100 руб. Однако это градоначальника не останавливает, ведь «сейчас ставка в Кисловодске в несколько раз ниже, чем в других курортных городах мира». Моисеев считает, что такая идея не может не понравиться гостям города, желающим отдыхать в прекрасных условиях.

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У самих туристов, правда, совсем другое мнение: «Почему мэр решил, что в Кисловодске сбор ниже, чем в других местах? Что-то я ни в одной стране не платил сотню местных денег в сутки», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Недавно провели 4 дня в Кисловодске, втроем сняли номер в гостинице. Заплатили 1200 руб. курортный сбор. Считаю, это и так нормально. 200 руб. – немного перебор».



«И без сбора отдых в санаториях обходится очень дорого – успокойтесь, пожалуйста».

На эмоциях некоторые отдыхающие готовы даже объявить бойкот городу, если там в итоге доведут дело до увеличения платежа. В остальных регионах страны, где введена подобная мера, он не превышает 100 руб.

Заводя дискуссию в своем телеграм-канале, Евгений Моисеев сразу отметил, что ожидал подобных мнений. Придерживаются схожих позиций и местные жители:

«Благоустройство города, будь это курорт или любой другой город, нужно делать не за счет приезжих. Местные жители и так зарабатывают на туристах во всех смыслах».



«Нельзя так повышать ставку – многие просто не поедут в Кисловодск! Надо знать меру: 100 руб. вполне достаточно», – призывают мэра не увеличивать плату жители курорта.