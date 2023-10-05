Россиянке грозит срок за попытку ввезти из Колумбии чай из листьев коки

При прохождении таможенного контроля в аэропорту Пулково женщина не сообщила сотрудникам о наличии у неё запрещённых к ввозу веществ и предметов. Внимание инспектора привлекла коробка фито-чая с надписью Aromatica de Coca, а также фильтр-пакет, содержавший растительную массу зелёного цвета.

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«Специалисты подтвердили наличие в составе травяной смеси массой 12,05 грамма измельчённых фрагментов листьев кокаинового куста», — заявили РИА Новости в пресс-службе таможни Пулкова.

Путешественница рассказала, что приобрела фито-чай за 20 песо в сувенирном магазине в Боготе — продавец заверил её, что напиток обладает успокаивающим эффектом. Теперь женщине грозит уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, санкция которой — до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.