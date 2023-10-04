Стюардесса отказала в посадке пьяной пассажирке после ее кувырков в аэропорту

Стюардесса американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines отказала в посадке пьяной пассажирке, которая записала инцидент на видео. Ролик был опубликован на портале Reddit еще в июне, однако завирусился в соцсетях только в начале октября, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail (DM).

На размещенных кадрах бортпроводница и сотрудник авиакомпании не пускают в самолет пассажирку и ее спутника. Стюардесса просит пару уйти, поскольку, по ее словам, они ставят под угрозу безопасность рейса. Она также добавляет, что видела, как женщина кувыркалась в здании аэропорта, распивая алкоголь.

«Вы катались по земле, издавали громкие звуки и привлекали внимание окружающих, — говорит пассажирке бортпроводница. — Весь экипаж это видел, и мы все считаем, что вы не можете пройти в салон».

Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей социальной сети X (бывший Twitter), где оно получило более девяти миллионов просмотров.

«Они были очень пьяны, поэтому я не виню ее», «Стюардесса хорошо держалась», «Southwest должны ее повысить», — написали комментаторы.