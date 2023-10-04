Россияне массово устремились в одну страну ближнего зарубежья

Туристы из России массово устремились на отдых в Узбекистан, за первое полугодие 2023 года их число увеличилось почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол республики в РФ Ботиржон Асадов.

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Так, в частности, количество россиян в этой стране ближнего зарубежья за шесть месяцев текущего года составило 345 тысяч человек. «В минувшем году этот показатель составлял 185,6 тысячи путешественников», — добавил высокопоставленный дипломат.

По словам Асадова, положительная динамика притока отдыхающих из России наблюдается еще с весны прошлого года. «По итогам 2022 года число туристов выросло в три раза по сравнению с 2021 годом — до 567,7 тысячи человек, и даже превысило показатель "допандемийного" 2019 года, когда республику посетили 450 тысяч российских граждан», — пояснил он.

Посол подчеркнул, что Узбекистан стал пользоваться популярностью у российских туристов благодаря безвизовому режиму и доступным авиарейсам. «Только из Москвы в Ташкент в день осуществляется более 15 перелетов, — отметил он. — При этом российским туристам доступны перелеты не только в Ташкент, но и в такие города, как Самарканд, Бухара, Хива и Фергана. Это существенно сократило расходы путешественников».