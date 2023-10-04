В Свердловской области создадут новый туркластер

В городском округе Богданович Свердловской области до 2030 года планируют создать новый туристический кластер «Уральский марс». Об этом рассказала советник главы Богдановича Алла Ковтунова, ее цитирует «Интерфакс».

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По словам собеседницы агентства, общий объем инвестиций в создание нового объекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей. «Источники финансирования — всевозможные госпрограммы и внебюджетные источники», — уточнила Ковтунова во время сессии «Большие задачи малых городов». Беседуя с журналистами, советник главы Богдановича упомянула, что с некоторыми инвесторами уже удалось подписать соглашения.

Отмечается, что новый проект предусматривает создание парка с дополненной реальностью, который будет расположен непосредственно на территории туркластера, а также термального комплекса на берегу реки Кунара.