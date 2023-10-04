Из Екатеринбурга запустят рейсы на Шри-Ланку и в Бангкок
На выставке Expotravel — 2023 представят новые авиарейсы из Екатеринбурга, в которые войдут новые направления Шри-Ланка и Бангкок. Этой информацией поделился президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Помимо новых направлений, появятся также дополнительные рейсы, например, в ОАЭ, сообщил портал Е1. В то же время статистика показывает, что жители Свердловской области все чаще выбирают для отдыха туристические места внутри страны, соседние регионы.
"Это объясняется тем, что не нужно тратить деньги на перелет, достаточно сесть в машину либо в автобус или железнодорожный вагон — и отправиться в путешествие" - приводит издание слова Мальцева.
Самыми популярными направлениями перелетов из Екатеринбурга по России в 2023 году стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Сочи. За границу чаще всего летают в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд.
Также Михаил Мальцев отмечает рост цен в зарубежных курортах на 20-40%. А внутри страны, по его словам, рекордно поднялись цены на отдых в Сочи.