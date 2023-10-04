Из Екатеринбурга запустят рейсы на Шри-Ланку и в Бангкок

На выставке Expotravel — 2023 представят новые авиарейсы из Екатеринбурга, в которые войдут новые направления Шри-Ланка и Бангкок. Этой информацией поделился президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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Помимо новых направлений, появятся также дополнительные рейсы, например, в ОАЭ, сообщил портал Е1. В то же время статистика показывает, что жители Свердловской области все чаще выбирают для отдыха туристические места внутри страны, соседние регионы.

"Это объясняется тем, что не нужно тратить деньги на перелет, достаточно сесть в машину либо в автобус или железнодорожный вагон — и отправиться в путешествие" - приводит издание слова Мальцева.

Самыми популярными направлениями перелетов из Екатеринбурга по России в 2023 году стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Сочи. За границу чаще всего летают в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд.