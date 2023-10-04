Жительница Белгорода рассказала, что ее разочаровало в Сочи

Девушка призналась, что приветливые сочинцы, которых она видела во время соревнований, куда-то пропали.

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Жительница Белгорода рассказала, что посетив один раз Сочи, влюбилась в город и решила переехать сюда насовсем. Однако жизнь в городе и отдых, оказывается, не одно и то же.

По словам новоиспеченной жительницы Сочи, приветливые горожане, которых она видела во время предыдущего визита, куда-то пропали, пишет "Новости онлайн - Сочи". Вместо них она теперь постоянно видит злых, невыспавшихся людей, которые встают в 4 утра, начинают работу в 5 и заканчивают в 23:00.

« Да, я понимаю, переутомление, да, водителей не хватает. Но выпускать на линию на 18 часов человека чудовищно! Они озлобленные, уставшие, работают за двоих, получают за одного», — рассказала девушка.

Кроме того, как оказалось, Сочи красивый и ухоженный только в туристической зоне. Все остальные уголки города выглядят как захолустный поселок.

«Грязный, неухоженный. Вокруг сараи и шанхаи», - добавила горожанка.

Что касается местного контингента, наполовину он состоит из ворчащих, бубнящих, жуликоватых, плохо знающих город и катастрофически непунктуальных людей, а вторая половина – риелторы.