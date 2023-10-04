«Россия» запустила прямое авиасообщение Сочи-Египет

Первый после возобновления полетов рейс отправился в Шарм-эль-Шейх 2 октября.

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Авиакомпания «Россия» запустила рейсы в Египет из Сочи. Первый рейс отправился в Шарм-эль-Шейх 2 октября, а на следующий день, 3 октября – Хургаду.

Как говорится в сообщении авиакомпании, полеты будут выполняться на судне «Суперджет 100». Рейсы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

В Хургаду запланировано три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.