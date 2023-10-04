В Татарстане построят новый туристический кластер

В Лаишевском районе к 2027 году появится туристический кластер, строительство которого обойдется в 11 миллиардов рублей.

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В него войдет более 30 объектов, в том числе отели, глэмпинги, набережные, рестораны, экотропы.

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Изюминкой станет яхтенная марина.

Бобры и утки на озере Державино

Самый близкий к Казани район уже сегодня испытывает серьезные проблемы с номерным фондом. Даже посуточно сложно снять жилье, потому что предложений на рынке очень мало. Так что появление любого нового глэмпинга здесь воспринимается на ура.

И некоторые предприниматели пытаются воспользоваться спросом, скупясь на предложения. К примеру, в глэмпинге "Бухта", который находится на окраине Лаишево, 11 домиков. Аренда однокомнатного, с душевой и туалетом, а также мини-кухней обойдется в 7,5 тысячи рублей за сутки. Дом на компанию - в 12,5 тысячи.

Пока из развлечений - только близость к "Камскому морю". Оно находится в двухстах метрах, но из глэмпинга его не видно. "Бухта" открылась в этом сезоне. И только в следующем году там обещают оборудовать пляж и купить сапы, но цены высоки уже сегодня.

Совсем другая история с глэмпингом "Бобры и утки", который расположил свои десять домиков в деревне Пелево на озере Державино. Сейчас здесь предлагается размещение в модульных домах с панорамным видом на озеро. Есть два класса - "стандарт" и "комфорт". Разница в более стильной мебели и предметах интерьера. Везде есть гостиные и спальни, санузел, оборудованная кухня и неогороженные террасы. Стоимость "стандарта" семь тысяч рублей в будни, девять тысяч - в выходные, 10-11 тысяч - в праздники.

Ценник вполне вменяемый, если учесть уровень комфорта. Все коммуникации пришлось прокладывать в чистом поле. Владелец Денис Михайлов участвовал в нацпроекте развития внутреннего туризма и выиграл 15 миллионов рублей. Но, поскольку деньги на счет поступили довольно поздно, а за их использование нужно было срочно отчитаться, глэмпинг построили в рекордные сроки за три месяца.

К сожалению, та же история у многих счастливцев, участвовавших в конкурсе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на строительство модульных домов заводского производства. По условиям, государство может финансировать до 50 процентов стоимости объекта, остальные затраты ложатся на плечи предпринимателей. Таким образом, в Татарстане появилось немало мест отдыха с интересной концепцией.

В "Бобрах и утках" можно купаться в озере и кататься на сапбордах, а осенью собирать грибы. Но есть и необычное развлечение, которое запомнится надолго. Через дорогу расположен аэродром, где можно арендовать настоящую Цесну и полетать вместе с пилотом над Лаишево, Казанью и Болгарами.

Мастерская под куполом

Другой кемпинг - "Молодость" - находится в деревне Орел, в лесу рядом с пляжем "Кордон". Неподалеку от него есть ферма, где можно арендовать лошадей и прокатиться по лесу верхом.

Это место культовое. Не так давно там был студенческий лагерь "Кордон", законодатель моды в клубной жизни Казани. Туда приезжали отдыхать студенты многих вузов, а заиметь путевку на 20 дней считалось большим счастьем. Отсюда и пошло название кемпинга - "Молодость", ведь многие приезжают сюда вспомнить былые времена.

- Тут и моя личная история, - признается владелица бизнеса Альбина Фахрутдинова. - Мне 39, и я всю свою молодость пахала. Я ее пропустила. Многие предприниматели меня поймут. А сейчас есть и время, и деньги, так почему бы эту самую молодость ненадолго не вернуть? Приехать с компанией, покататься на велосипеде, поиграть в волейбол, устроить концерт на нашей сцене... Это место для того, чтобы нормально по-человечески повеселиться. Поэтому мы не запрещаем шум и жаркие вечеринки.

Альбине Фахрутдиновой хочется сделать такое же место отдыха, какое она видела в горах Испании. Там ее обслуживали не вышколенные официанты из 5-звездочного отеля, а семейная пара, которая и владеет гостиницей. Все уютно, по-домашнему и очень атмосферно.

Отчасти получилось это и в Лаишевском районе. Так, в "Молодости" на обед - наваристый борщ, который приготовила местная жительница тетя Ира, а по выходным - плов от повара из Узбекистана.

Сюда можно приехать и со своей палаткой, и арендовать теплый уютный шатер по цене от 5700 до 8900, в зависимости от дня недели и конфигурации жилища. Тут продумано все до мелочей. Например, в туалете есть подставка для телефона и сенсорный дозатор для мыла, чего никак не ожидаешь встретить на природе. А рядом - тропа препятствий. Имеется даже собственная мастерская, сделанная в форме прозрачного куба, с музыкальными инструментами внутри.

- Очень многие в детстве учились в музыкалке, умеют и хотят играть, но при посторонних стесняются, - говорит владелица глэмпинга. - И бывает так, что сюда приезжают муж с женой, сидят и музицируют в свое удовольствие. Внутри шатра - классная акустика, а снаружи музыку никто не слышит. И это очень романтично, особенно под шум дождя.

Из развлечений: в километре Волга с классным пляжем, ближе - живописное озеро, где можно покататься на катере. Также есть свой огород, где гости любят покопаться и собрать к столу овощи с грядки.

В следующем сезоне обещают множество концертов под открытым небом и спектакли. Альбина Фахрутдинова мечтает привезти сюда симфонический оркестр. Она не скрывает, что вложила в проект все свои средства.

- Я делаю то, что хочется, а не то, что принято, - делится секретом предпринимательница. - Можно было бы поставить комфортные дома, которых уже пруд пруди. Но мы решили поставить шатры-палатки, в которых очень хорошо высыпаешься. Если бы этот проект делался просто ради денег, мы бы так не кайфовали от самого процесса. Мне нравится работать над своей "Молодостью".

Декорации со светом

Сегодня самый популярный пляж в Татарстане находится прямо в Лаишево, на так называемом Камском море. Власти отчитывались, что однажды количество отдыхающих летом тут достигло 20 тысяч человек. Во многом такой ажиотаж связан с тем, что вблизи столицы Татарстана нет оборудованных мест для купания. А тут - и шезлонги, и туалеты, и спасатели, и смотровая вышка... В этом году стали проводить тематические вечеринки, кинопоказы по вечерам, занятия йогой по утрам. С успехом прошел пляжный маркет.

В следующем году в Лаишево для туристов будут небольшие изменения. Дело в том, что в получасе ходьбы появился культурно-рекреационный кластер "Белые горы", рядом с которым стоят декорации к сериалу "Зулейха открывает глаза" - поселок Семрук. Все это также находится на берегу.

- Есть планы соединить пляж "Камское море" и кинопоселок "Семрук" веломаршрутами и туристическими тропами, - говорит директор ООО "Управление природными территориями" Марсель Минуллин. - Сейчас-то как все происходит: человек приехал из города, покупался часа два, мороженого поел и уехал. К нам на пляж часто приезжают жители не только Татарстана, поэтому многие не знают, что рядом находится подобная достопримечательность. Упустить такой объект, как

Семрук, и уехать из Лаишево, ну это преступление...

Сам поселок, где снимали сериал, тоже сильно видоизменился. Вместо грунтовки там появился асфальт, который не наносит вреда местной экосистеме. Гостей будут встречать в визит-центре, где можно получить необходимую информацию об экскурсиях, освежиться и просто передохнуть с дороги.

На подходе к поселку открыта детская площадка, при строительстве которой были использованы экоматериалы. А недалеко от площадки - зона отдыха для родителей, с великолепным видом на Каму. В следующем году тут откроется кафе с панорамным окном.