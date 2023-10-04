Эксперты назвали самые популярные направления для внутренних путешествий по стране. Об этом сообщают МТС Travel и Bronevik.com.

Онлайн-сервисы проанализировали данные бронирования отелей на октябрь.

Выяснилось, что в октябре 2023 года относительно октября 2022 года спрос на туристические объекты размещения вырос на 23 процента.

Самым популярным городом для путешествий и отдыха у россиян стала столица. 15% от всех бронирований приходится на Москву.

На втором месте с 12% заказов оказался Краснодарский край. Интересно, что в прошлом октябре лидером по бронированиям была как раз Кубань.

В тройке лидеров оказался и Санкт-Петербург - каждое десятое бронирование было сделано в Северную столицу. Кроме того, популярными оказались, Татарстан, Ставропольский край и Калининградская область.

При этом в среднем туристы бронируют отели на три дня, а самый продолжительный отдых россияне выбирают в Краснодарском крае.

Средний чек за ночь по России составил 4,5 тысяч рублей в сутки, что на 8% больше, чем в прошлом году.