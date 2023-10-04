Российским туристам стало сложнее вывозить питомцев за границу

Ввоз домашних животных, привитых российскими вакцинами, в некоторые страны может быть затруднен. Об этом предупредил президент Российской ассоциации практикующих ветеринаров Сергей Середа .

С 1 сентября компании, не прошедшие проверку на предмет требований GMP, не смогут поставлять препараты в Россию. Из-за этого в страну не попадет ни одна иностранная вакцина. Сейчас ветеринарные клиники реализуют давние запасы вакцин. Однако отмечается, что в большинство стран можно заехать с питомцем, привитым «Эуриканом» (производство Франции), передает «Коммерсантъ».