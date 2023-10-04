Финские туристы, посетившие Россию, расстроили всю Скандинавию

Пока цены на оформление виз в Россию для граждан ЕС ещё не повысили до 300 долларов, некоторые из них продолжают приезжать в Россию. И порой привозят на свою родину ошеломляющие для местных подробности о безбедном существовании жителей РФ, несмотря на санкции.

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Турист Юха Перттула, который недавно вернулся из Санкт-Петербурга, в интервью газете Iltalehti рассказал, что западные санкции на Россию почти не повлияли:

«Город выглядит так же, как и раньше. В местных кафе и ресторанах полно народу, а в магазинах по-прежнему можно найти что угодно», – не без удивления рассказал скандинавец.

Не забыл он рассказать и про действующие заводы, и про то, что в России нет никакой безработицы. Наоборот – много вакансий.

В Суоми к мнению Юхи, похоже, прислушались, так как его точку зрения вполне можно считать компетентной. По словам туриста, за последние 20 лет он бывал в России десятки раз. И даже жил долгое время в городе на Неве.

Порадовать скандинавцев Перттула смог только тем, что цены в магазинах и заведениях слегка выросли. Но это новость была приятной не до конца – зарплаты и пенсии тоже подняли.