Туристическая отрасль Москвы почти восстановилась до уровня 2019 года

Туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась после потрясений последних лет. За минувшее лето мегаполис посетили 7,1 млн гостей, что на 17% больше, чем летом прошлого года. Загрузка гостиниц также выросла на 10%, а потратили туристы на четверть больше денег. Такими цифрами поделился мэр Сергей Собянин.

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По его словам, в этом году турпоток и средняя загрузка гостиниц в Москве достигли 90% от уровня рекордного 2019 года.

"А по количеству путешественников из других регионов России этот год превосходит все предыдущие", - подчеркнул мэр.

Этим летом число туристов из регионов достигло 6,5 млн. Впрочем, турпоток из зарубежья тоже приличный. В первом полугодии город принял 1 млн иностранцев, а за лето - 600 тыс. Лидером по числу туристов среди стран дальнего зарубежья стал Китай.

"Также в топ-5 стран входят Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия. Среди путешественников из государств ближнего зарубежья преобладают граждане Узбекистана, Беларуси и Казахстана", - перечисляет Собянин.

Туристы приносят Москве большие деньги. За лето они потратили в городе 372 млрд рублей, что на 27% больше, чем летом 2022-го. Городской бюджет за счет этого получит 51 млрд. Этого хватит, к примеру, для постройки 15 детских садов и школ.