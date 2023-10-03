Туристам выставили счет на 52 000 рублей за тарелку пасты

Туристы из США заплатили 529 долларов (около 52 тысяч рублей) за тарелку пасты с мясом лобстера на яхте во Франции. Подробностями истории они поделились в соцсетях, на что обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Сестры-близнецы Кэссиди (Cassidy) и Лия Армбрустер (Leah Armbruster) из штата Висконсин рассказали, что они с друзьями из колледжа решили на день арендовать яхту в гавани города Эз. По словам американок, один молодой человек из их компании, не уточнив цену, заказал на всю группу дорогостоящее блюдо, после чего туристам выставили счет с трехзначной цифрой.