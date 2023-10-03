Azur Air снимает рейсы в Таиланд из ряда городов

Авиакомпания AZUR air отменила зимнюю полетную программу в Паттайю (аэропорт Утапао) из Красноярска, Владивостока, Иркутска и Томска. Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагенты.

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Информацию подтвердили в туроператоре «Интурист», который держит блоки мест на рейсах перевозчика в Таиланд.

«Это стандартная практика: в тех городах, где спрос недостаточно активен для заполняемости бортов, полетные программы снимаются, – пояснил представитель компании. – Турагентов мы информировали по корректировкам начиная с 22 сентября».

В туроператоре отметили, что анонсированные ранее рейсы на Пхукет из названных городов по-прежнему остаются в расписании перевозчика.

Турагенты, опрошенные корреспондентом TourDom.ru, считают, что причина снятия программ – в достаточно большом объеме перевозки, заявленном в Таиланд на сезон из регионов. В частности, из Красноярска по два рейса в неделю на Пхукет и в Бангкок запланировал «Аэрофлот» в партнерстве с туроператором Библио-Глобус.

Авиакомпания AZUR air будет летать на тайский остров из аэропорта Емельяново двумя цепочками. Туристов Anex и «Интуриста» она будет возить 2 раза в неделю, а клиентов Fun & Sun – раз в 10–11 ночей. Кроме того, авиакомпания «Икар» будет выполнять рейсы на Пхукет в интересах туроператора Pegas Touristik.

«Чартерные программы в Утапао рассчитаны на средний класс туристов, который теряет доход. Таких клиентов у нас сейчас стало меньше, – отметил руководитель Бюро путешествий “Алеф” (Красноярск) Константин Гончаров. – Для более состоятельной публики достаточно регулярного “Аэрофлота” в Бангкок и вылетов других авиакомпаний на Пхукет».