Выяснилось, в каких странах россияне стали отдыхать чаще

Путешественники из России среди зарубежных направлений стали чаще выбирать Кубу. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Так, спрос на гостиницы в Варадеро в третьем квартале 2023 года вырос в 3,5 раза в сравнении со вторым кварталом, а в столице курорта – в 2,5 раза. Таким образом, популярность Кубы среди россиян значительно возросла.

Названы и другие страны и города, которые стали вызывать больший интерес у жителей России. В их числе Гагра, Ницца, Венеция, Шанхай, Тбилиси, Афины, Каш и др.