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Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре

Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре, сообщает сервис бронирований.

Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре
© Unsplash

Эксперты отмечают, что в этом году семьи стали чаще проводить каникулы в России: доля заказов внутри страны выросла почти на 11%.

Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи. На втором месте — Москва, следом за ней — Петербург.

В десятку самых востребованных вошел Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.

Большинство семейных каникул продлились до трёх дней: на такой срок в сентябре были забронированы 76% гостиниц. Каждый пятый оформлял заказ на неделю, а 3% — на две.

Самый популярный зарубежный город, куда семьи с детьми в сентябре приезжали чаще всего, — Стамбул. В тройку также вошли Дубай и Анталья.