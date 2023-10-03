Росавиация разрешила Nordwind Airlines постоянные рейсы из Перми в Самарканд

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предоставило авиакомпании Nordwind Airlines постоянное разрешение на выполнение регулярных рейсов из Перми в Самарканд, Узбекистан, говорится на сайте агентства.

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Согласно полученному разрешению, Nordwind Airlines сможет осуществлять регулярные авиаперелеты между Пермью и Самаркандом три раза в неделю в течение зимнего сезона 2023-2024 годов.

Интересно, что ранее в январе текущего года авиаперевозчик «Северный ветер» подал запрос в Росавиацию на получение допуска для осуществления регулярных полетов из Перми в Самарканд.

На данный момент в Перми имеется всего один авиаперевозчик, выполняющий рейсы в Узбекистан – это авиакомпания Uzbekistan Airways.