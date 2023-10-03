В сентябре снизился российский турпоток в Анталью

Российский турпоток в Анталью в сентябре 2023 года снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 510,8 тыс. туристов, это связано, прежде всего, с ростом цен на туры и волатильностью рубля. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные губернаторства Антальи.

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"В сентябре 2023 года на курорты этой провинции приехали 510,8 тыс. туристов из РФ. Это на 2,8% меньше, чем в августе 2023 года, но главное - на 6,1% меньше, чем в сентябре прошлого, по всем оценкам, малоудачного для российского туризма в Турции года", - говорится в сообщении.

По данным властей Антальи, за девять месяцев 2023 года провинцию посетили 2,89 млн туристов из России.

Второе место по турпотоку заняла Германия, третье - Великобритания.

Как отметили в АТОР, показатели российского турпотока в Анталье почти "замерли" относительно показателя прошлого года еще в августе, а сентябрь уже показывает явный тренд на спад. При этом в прошлом году сентябрь был самым удачным месяцем для Антальи в плане показателей российского турпотока за весь 2022 год.