Россияне стали лидерами по турпотоку на Пхукет

Россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на тайском острове Пхукет за сентябрь 2023 года. Об этом сообщил портал Thaiger со ссылкой на информацию иммиграционной службы.

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По ее данным, в сентябре на этот курортный остров прибыли 40 210 россиян. А также почти столько же граждан Китая (37 343 человек), из Австралии 21 108, из Индии18 990 и из Малайзии 13 086.

Ранее директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен заявил, что Таиланд до конца 2023 года планирует принять больше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона, передает РИА Новости.