На курорте «Эльбрус» к зиме запустят две новые канатные дороги
Две новые канатные дороги запустят на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в предстоящем зимнем сезоне.
«В настоящее время в районе станции „Мир“ на всесезонном курорте „Эльбрус“ в Кабардино-Балкарии ведется строительство двух канатных дорог, [которые планируется запустить в зимнем сезоне], каждая из которых сможет перевозить свыше 2 тысяч туристов в час, а также прокладываются восемь новых трасс для катания протяженностью 6 км», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
Основную строительную площадку, расположенную на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря, осмотрел замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров. «В текущем году задача минимум, которую мы и „Кавказ.РФ“ ставили перед собой, — дополнительно запустить две канатные дороги и новые трассы для катания. Это достаточно амбициозная задача, и, несмотря на все сложности высокогорья, одна канатная дорога сегодня практически готова к пусконаладке, по второй подрядчик привлекает дополнительные ресурсы, чтобы выполнить все работы в срок», — отметил он по итогам осмотра.
На курорте также ведется работа по созданию объездных дорог на Поляне Азау, по благоустройству ее центральной части, создаются экологические тропы.
«Сергей Назаров вместе с гендиректором института развития „Кавказ.РФ“ Андреем Юмшановым протестировал первую обновленную экотропу „К Эльбрусскому озеру“, на протяжении которой установлены указатели, специальные вешки, ограждения для безопасности, на крутых подъемах смонтированы тросы. Информационные стенды помогают не только получить нужную информацию о пути следования, но и узнать интересные детали местности», — отмечается в сообщении.
На новом маршруте открываются виды на Главный Кавказский Хребет, вершины Эльбруса, Баксанское ущелье, стены сложнейшей для альпинистов вершины Кавказа — Кюкюртлю и другие живописные места Приэльбрусья.