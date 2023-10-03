На курорте «Эльбрус» к зиме запустят две новые канатные дороги

«В настоящее время в районе станции „Мир“ на всесезонном курорте „Эльбрус“ в Кабардино-Балкарии ведется строительство двух канатных дорог, [которые планируется запустить в зимнем сезоне], каждая из которых сможет перевозить свыше 2 тысяч туристов в час, а также прокладываются восемь новых трасс для катания протяженностью 6 км», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ .

Основную строительную площадку, расположенную на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря, осмотрел замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров. «В текущем году задача минимум, которую мы и „Кавказ.РФ“ ставили перед собой, — дополнительно запустить две канатные дороги и новые трассы для катания. Это достаточно амбициозная задача, и, несмотря на все сложности высокогорья, одна канатная дорога сегодня практически готова к пусконаладке, по второй подрядчик привлекает дополнительные ресурсы, чтобы выполнить все работы в срок», — отметил он по итогам осмотра.