Пассажирка рейса Дубай - Милан родила во время полета

Пассажирка рейса компании Emirates, направлявшегося из Дубая в аэропорт Мальпенса в Милане, родила ребенка во время перелета. Как сообщает Radio-1, когда у 24-летней женщины начались схватки, капитан обратился ко всем с вопросом, есть ли медики на борту.

© Unsplash

Среди пассажиров оказался хирург, который оказал акушерскую помощь. Ребенок массой 3 кг родился на высоте 10 тыс. м в воздушном пространстве над Ираном. По приземлении в итальянском порту женщину с новорожденным доставила в местную больницу специально оборудованная машина скорой помощи, они чувствуют себя хорошо.