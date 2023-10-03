К национальному парку «Зюраткуль» построят новый мост

Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства мостового перехода через реку Большая Сатка на автомобильной дороге Сатка – озеро Зюраткуль, участок Сатка – Магнитский. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

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Национальный парк «Зюраткуль» – один из самых популярных на Южном Урале. Горные хребты, экопарк и самое высокогорное уральское озеро ежегодно привлекают сотни тысяч туристов со всей России. Необычный ландшафт позволяет отправиться на сплав, многодневный пеший поход или наслаждаться прогулками на берегу озера.

Новый мост через реку Большая Сатка построят на 10-м км автомобильной дороги Сатка – озеро Зюраткуль в поселке Магнитский. Протяженность участка составит 1,2 км. Переправа позволит комфортно перемещаться в любую погоду.