В Новокузнецке задержали вылет четырех рейсов

"Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б. В. Волынова объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Аэрофлот" в город Москву, "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Казань с наибольшей продолжительностью более шести часов", - говорится в сообщении.